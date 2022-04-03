Макрон: російській владі доведеться відповісти за злочини у Бучі

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на жорстокі вбивства військовими РФ мирних жителів у Бучі. За його словами, російській владі доведеться за це відповісти, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter.

"Фото, які доходять до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі" , — зазначив Макрон.

У Бучі Київської області після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей.

Міністерство оборони України розповіло, що російські окупанти довільно страчували мирних жителів, у деяких за спиною зв’язані руки.