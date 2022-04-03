Китай дозволяє Росії використовувати вкрадені літаки для перевезення вантажів

Російська Федерація використовує для регулярних вантажних перевезень з Китаю літаки Boeing 757-200(F), які було викрадено у західних компаній, повідомляє Українська правда.

Російська вантажна авіакомпанія Aviastar-TU Airlines у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. Ще в лютому ці літаки були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать відповідні бортові номери.

Саме реєстрацію на Бермудських островах мають літаки Boeing, які Росія та російські компанії брали у лізинг у західних фінансових установах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС ухвалив рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ і тому лізингодавці вимагають повернення літаків, але Росія відмовилась. Після чого країну було звинувачено у викраденні бортів на сумму більше ніж 20 млрд доларів.

У березні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав крадіжку.

"Ми залишили одразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній".

За словами посадовця запити на повернення надійшли на більше, ніж 500 літаків.

14 березня президент РФ Путін своїм підписом дозволив красти іноземні літаки та підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

І саме в березні пять літаків Boeing 757-200(F) російської вантажної компанії Aviastar-TU Airlines було перереєстровано з Бермудських островів в Росії. На підтвердження цього служать отримані літаками російські бортові номери замість бермудських.

Також міністр транспорту зазначав що викрадені літаки не зможуть обслуговуватися на заході і можуть бути там заблоковані.

"Вони (літаки - ред.) не будуть обслужені на Заході, їх навіть не випустять через те, що ми забрали чужу власність".

За його словами, за кордон вони більше ніколи не полетять, "лише в дружні країни".

Натомість дані публічних онлайн радарів свідчать що всі 5 літаків після крадіжки та перереєстрації в Росії регулярно літають до Китая. Загалом таких перельотів від початку війни було здійснено більше двадцяти.

Також деякі з зазначених літаків декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

Найбільші лізингові компанії вже почали подавати до суду на Росію за крадіжку літаків з метою відшкодування мільярдних збитків.