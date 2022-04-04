Monobank запускає нову функцію для клієнтів за кордоном

Monobank запускає нову функцію для клієнтів за кордоном
Фото: Facebook

У Monobank запровадили послугу з доставки банківських карток у країни Європи, повідомляє Сьогодні.

Нововведення анонсував 3 квітня співзасновник банку Олег Гороховський.

Українці, які змушені були переїхати за кордон, мають кілька опцій на вибір щодо банківських карток Monobank:

  • перевипустити власну карту;
  • замовити банківську карту;
  • відкрити рахунок.

Вартість і терміни доставки

Фінансова установа доставить кату в будь-яку точку Європи упродовж 5 днів. Вартість послуги для тих, хто зараз у Польщі, становить 10 злотих (орієнтовно 70 грн). Жителям інших країн доведеться заплатити 20 злотих (орієнтовно 140 грн).

"Наші потужності з відправлення поки що не дуже великі, тому можуть бути затримки", – додав Гороховський.

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