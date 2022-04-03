У Білому домі вважають, що війна РФ в Україні "далека від завершення"

Керівник апарату Білого дому Рон Клейн попереджає, що війна Росії проти України "далека від завершення", повідомляє Українська правда.

Про це Клейн заявив в інтерв'ю ABCnews.

.@GStephanopoulos: “What do you make of this Russian retreat from Kyiv? Is Russia losing this war?” White House chief of staff Ron Klain: “I think there have been victories for the Ukrainians so far but this war, sadly, is far from over.” https://t.co/Siz56hOl2y pic.twitter.com/F6n3bYFJb5 — This Week (@ThisWeekABC) April 3, 2022

У відповідь на питання, чи Росія програє війну у зв'язку з відведенням її військ від Києва:

"Я думаю, що досі були перемоги українців, але ця війна, на жаль, далека від завершення".

"Я думаю, є багато свідчень, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бойові дії".

Відповідаючи на запитання щодо можливості захоплення Росією східних регіонів України, у той час як Україна збереже контроль над рештою, керівник апарату Білого дому сказав, що майбутнє України має визначати вона сама.