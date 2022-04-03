У Білому домі вважають, що війна РФ в Україні "далека від завершення"
Керівник апарату Білого дому Рон Клейн попереджає, що війна Росії проти України "далека від завершення", повідомляє Українська правда.
Про це Клейн заявив в інтерв'ю ABCnews.
У відповідь на питання, чи Росія програє війну у зв'язку з відведенням її військ від Києва:
"Я думаю, що досі були перемоги українців, але ця війна, на жаль, далека від завершення".
"Я думаю, є багато свідчень, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бойові дії".
Відповідаючи на запитання щодо можливості захоплення Росією східних регіонів України, у той час як Україна збереже контроль над рештою, керівник апарату Білого дому сказав, що майбутнє України має визначати вона сама.
"Як сказав президент Зеленський, це для нього неприйнятно, і ми маємо намір підтримати його воєнною допомогою, економічною допомогою, гуманітарною допомогою. Політичне майбутнє України має визначати Україна", - наголосив Клейн.