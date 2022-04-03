Мер: в Ірпені росіяни вбивали жінок та дівчаток і їздили по їхніх тілах танками

В Ірпені Київської області знайшли тіла загиблих жінок та дівчаток. Окупанти розстріляли українок, а потім проїхалися по їхніх тілах на танках, повідомляє Новое время.

Про це розповів мер міста Олександр Маркушин.

Багато жителів населеного пункту загинуло внаслідок обстрілу з боку військ країни-агресора.