Мер: в Ірпені росіяни вбивали жінок та дівчаток і їздили по їхніх тілах танками

Мер: в Ірпені росіяни вбивали жінок та дівчаток і їздили по їхніх тілах танками
Фото: кадр з відео

В Ірпені Київської області знайшли тіла загиблих жінок та дівчаток. Окупанти розстріляли українок, а потім проїхалися по їхніх тілах на танках, повідомляє Новое время.

Про це розповів мер міста Олександр Маркушин.

Багато жителів населеного пункту загинуло внаслідок обстрілу з боку військ країни-агресора.

"Дуже багато загинуло від їхніх мін, від артобстрілів. Дуже багато людей рашисти розстріляли. На вулицях Пушкінській, Лермонтова — вони розстріляли дівчаток і жінок. Потім вони їздили ними танками", — розповів Маркушин в інтерв'ю.

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