Мер: в Ірпені росіяни вбивали жінок та дівчаток і їздили по їхніх тілах танками
В Ірпені Київської області знайшли тіла загиблих жінок та дівчаток. Окупанти розстріляли українок, а потім проїхалися по їхніх тілах на танках, повідомляє Новое время.
Про це розповів мер міста Олександр Маркушин.
Багато жителів населеного пункту загинуло внаслідок обстрілу з боку військ країни-агресора.
"Дуже багато загинуло від їхніх мін, від артобстрілів. Дуже багато людей рашисти розстріляли. На вулицях Пушкінській, Лермонтова — вони розстріляли дівчаток і жінок. Потім вони їздили ними танками", — розповів Маркушин в інтерв'ю.