На Херсонщині російські окупанти викрали журналіста

На Херсонщині російські окупанти викрали журналіста

У Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти викрали журналіста Олександра Гунька, повідомляє Українська правда.

Про це пише Національна спілка журналістів України у Telegram.

"Окупанти затримали головного редактора видання "Нова Каховка.City"

Повідомляється, що у Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста.

Після обшуку росіяни вилучили телефони та електронні пристрої, а журналіста затримали. Про це поінформували місцеві журналісти.

Новокаховські журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання "Нова Каховка Сіті" раніше приходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

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