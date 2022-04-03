Блінкен: скоро Україна матиме 10 протитанкових комплексів на кожен танк РФ

Незабаром Україна матиме «10 протитанкових ракетних комплексів на кожен російський танк, що знаходиться на її території», заявив в етері CNN держсекретар США Ентоні Блінкен. Допомогу Штатів із передачею радянських танків він не підтвердив, повідомляє Новое время.

"Загалом ми намагаємося зробити так, щоб українці мали необхідні системи, які вони могли б використовувати, і вони можуть використовувати їх просто зараз" , — сказав він.

Напередодні NYT повідомила, що адміністрація америкнаського президента Джо Байдена працюватиме із союзниками над передачею танків радянського виробництва для зміцнення оборони України на Донбасі.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО пришвидшити передачу Україні військової техніки та озброєння й надати 1% від усіх літаків і танків Альянсу.

31 березня у Пентагоні заявили, що США передають Україні військову допомогу щодня.