ОВА: внаслідок обстрілу Миколаєва 14 людей постраждали, один загинув

Вдень російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. У результаті обстрілів постраждали 14 людей, одна людина загинула, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram глава ОВА Віталій Кім.

"Стосовно обстрілів міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано, серед них дитина 15 років у середньому стані тяжкості. Завтра операція. 1 помер, не врятували" , — написав Кім.

Він також зазначив, що поранені та загиблі є і в результаті обстрілу Очакова. Кількість жертв глава ОВА не уточнює.