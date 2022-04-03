Епіфаній про масові вбивства українців: це ознака геноциду

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в масових злодіяннях, які чинить російський ворог українському народові є ознаки геноциду, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це йдеться на його офіційному каналі у Twitter.

"Масові вбивства мирного населення - це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців" , - написав митрополит.

Зазначимо, що станом на 3 квітня з Бучі вивезли тіла 410 мирних мешканців. Людей розстрілювали в кімнатах для катувань, у дворах, автомобілях, просто посеред вулиці.