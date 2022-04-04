ОК "Північ": ЗСУ звільнили три населені пункти на Чернігівщині

ЗСУ звільнили від російських окупантів населені пункти Количівка, Ягідне та Іванівка Чернігівської області, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ".

"Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту „прикрашає“ трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що територія зачищається та контролюється українськими військовими. Населенню завозять гуманітарну допомогу.