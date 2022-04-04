В Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби за загиблими в Україні
4 квітня в Молдові оголосили день жалоби за загиблими в Україні внаслідок російської агресії. В країні засудили жорстокість щодо мирного населення, повідомляє Новое время.
Про це написала у Twitter президентка країни Мая Санду.
"Неможливо дивитися на звірства в Буча та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини протии людства, цю незаконну та неспровоковану війну протии України. Молдова оголошує завтра день жалоби за всіма загиблими в Україні", — пише вона.