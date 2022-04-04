Голова Сумської ОВА: росіяни почали виходити з області

Росіяни почали активний вихід з Сумської області.﻿ Про це голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Російські війська відучора активно почали вихід з території нашої області. Останній тиждень ми спостерігали велике скупчення російських військ від Білополья до Конотопу, навколо Конотопу. Це Білопільська громада, Буриньська громада, Путивльська, Нова Слобода, це Поповська громада", - розповів Живицький.

Також він повідомив, що заходили і нові колони.

"Вони окопувалися, робили терор на території області, робили терор у громадах, обстрілювали мирних жителів, стріляли невпорядковано по лісах, по будинках, з танків, з гранатометів, з автоматів, з кулеметів", - відзначив Живицький.

Але, за його словами, підрозділи ЗСУ, разом із теробороною, вигнали росіян звідти.

"Ми бачили багато техніки, що виходить у бік Росії, яку наздоганяла наша артилерія. Вони тягли підбиті танки, бронетехніку", – додав голова ОВД.

Це накопичення військ, каже Живицький, було пов'язане з тим, що росіяни прикривали свої підрозділи, які виганялися ЗСУ.