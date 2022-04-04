Дуда про знімки з Бучі: Це заперечує ідею компромісу

Дуда про знімки з Бучі: Це заперечує ідею компромісу
Фото: NATO

Україні потрібні насамперед три речі - зброя, зброя та ще раз зброя.  Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Українська правда.

"Злочинці мають бути названі злочинцями, притягнуті до відповідальності та засуджені. Знімки з Бучі заперечують переконання, що компроміс потрібно шукати за всяку ціну. Насправді захисникам України потрібні насамперед три речі: зброя, зброя та ще раз зброя", – написав Дуда.

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про злочини, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

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