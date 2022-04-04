Зеленський розповів про війну в Україні на премії Ґреммі

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на 64-й щорічній церемонії вручення премії Ґреммі. Він розповів про те, що відбувається у країні, і чим, зокрема, займаються музиканти, повідомляє Новое время.

Про це пише CNN.

"Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення та 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють" , - сказав Зеленський.

Він додав, що війна не дозволяє нам вибирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші.

"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених. У шпиталях" , – сказав він.

Він додав, що "музика все одно прорветься», і розповів про Україну, яка захищає свою свободу: "Жити. Кохати. Звучати" .

Зеленський закликав тих, хто слухає:

"Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть".

"І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна" , - сказав він.

"Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Це вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними як ви на сцені Ґреммі" , – додав Зеленський.

Після його звернення був виступ під керівництвом співака Джона Ледженда та кількох українських виконавців пісні Легенди Free.