Канада пообіцяла покарати РФ за вбивства мирних жителів

Канада пообіцяла зробити усе можливе, щоб притягнути російський режим до відповідальності за вчинення масових злочинів в Україні, повідомляє Новое время.

Про це у Тwitter написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних в Україні і залишаємося налаштовані притягнути російський режим до відповідальності. Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям" , — підкреслив Трюдо.

Цю думку підтримала й міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.