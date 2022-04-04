Канада пообіцяла покарати РФ за вбивства мирних жителів

Канада пообіцяла покарати РФ за вбивства мирних жителів

Канада пообіцяла зробити усе можливе, щоб притягнути російський режим до відповідальності за вчинення масових злочинів в Україні, повідомляє Новое время.

Про це у Тwitter написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних в Україні і залишаємося налаштовані притягнути російський режим до відповідальності. Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям", — підкреслив Трюдо.

Цю думку підтримала й міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Інформація про безглузді вбивства безневинних цивільних в Україні, в тому числі у Бучі, шокує. Канада докладе усіх можливих зусиль, в тому числі розслідуючи воєнні злочини, аби упевнитися, що винуватці понесуть відповідальність", — написала Жолі у Тwitter.

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