Канада пообіцяла покарати РФ за вбивства мирних жителів
Канада пообіцяла зробити усе можливе, щоб притягнути російський режим до відповідальності за вчинення масових злочинів в Україні, повідомляє Новое время.
Про це у Тwitter написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних в Україні і залишаємося налаштовані притягнути російський режим до відповідальності. Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям", — підкреслив Трюдо.
Цю думку підтримала й міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Інформація про безглузді вбивства безневинних цивільних в Україні, в тому числі у Бучі, шокує. Канада докладе усіх можливих зусиль, в тому числі розслідуючи воєнні злочини, аби упевнитися, що винуватці понесуть відповідальність", — написала Жолі у Тwitter.