Орбан назвав Зеленського своїм опонентом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вніс президента України Володимира Зеленського до списку своїх опонентів поряд із американським фінансистом і засновником фонду "Відродження" Джорджем Соросом і "бюрократами Брюсселя", повідомляє УНІАН.

Про це він заявив у зверненні до своїх прихильників після ймовірної перемоги його партії на парламентських виборах в Угорщині.

"Ми до кінця життя пам'ятатимемо цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю противників: місцевими лівими, інтернаціональним лівим крилом, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними засобами масової інформації, а також українським президентом. У нас ніколи не було стільки опонентів одночасно" , - сказав Орбан.

За попередніми даними, партія Орбана Fidesz здобуває близько 54% голосів виборців, тож він скоріш за все залишиться прем'єром Угорщини.