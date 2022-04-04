Екзит-пол: Президент Вучич виграє вибори у Сербії

Діючий президент Сербії виграє нові президентські вибори, а його партія знову здобуде найбільшу фракцію у сербському парламенті, повідомляє Європейська правда.

Такими є результати екзит-полу, проведеного разом Ipsos та Центром за вільні вибори та демократію (CeSID).

Згідно з ним, на дострокових парламентських виборах коаліція президента Вучича "Разом можемо все" лідирує з 43,6% голосі. Це дещо менше, аніж отримала політсила Вучича на парламентських виборах 2020 року (60%), однак допомогу президенту можуть скласти союзники із Соціалістичної партії – екзит-пол дає їм 11,6% та третє місце.

На другому місці – опозиційна коаліція "Єдність заради перемоги" (12,9%).

На президентських виборах Вучич може виграти навіть у першому турі – екзит-пол дає йому 59,8% голосів.