Одеський припортовий завод законсервовано

Одеський припортовий завод (ОПЗ), а також спортивний комплекс "Олімп", що числиться за ним, законсервовано. Працівників відправили до безстрокових відпусток. Про це заявив мер міста Південний Володимир Новацький, повідомляє UBR.

"І завод, і "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Працівників ОПЗ відправлено у безстрокові відпустки. Також відправлено у відпустки працівники "Олімпу " , – зазначив Новацький.

За його словами, ведеться робота над передачею спорткомплексу до комунальної власності міста. При цьому процес може бути тривалим.

"Ми активно працюємо над передачею комплексу до міської власності. Про це є постанова Кабміну, рішення Фонду держмайна, рішення сесії міської ради… Я розпорядився, щоб ми це інтенсивно відпрацьовували. Це довгий процес, але ми разом із керівництвом ОПЗ, нашими спеціалістами повинні скоротити цей термін" , – наголосив мер.

Також він зазначив, що місто може утримувати цей комплекс. Передача об'єкта убезпечить більшість працівників від звільнення або вимушених відпусток за власний рахунок.