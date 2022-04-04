Чаус: у Чернігівській області окупанти тримали в підвалі понад 150 заручників
Окупанти утримували 150 людей у шкільному підвалі села Ягідне Чернігівської області в тісноті та антисанітарії, повідомляє УНІАН.
Про це заявив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
"Ягідне. Підвал школи. У цьому приміщенні (воно дійсно невелике, фото не дуже передає) ворог тримав понад 150 осіб одночасно", – написав він.
За словами Чауса, взятих у заручники людей лише іноді окупанти випускали на вулицю.
"Тут хворіли і вмирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха. Діти. Там були жінки і діти... Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", – зазначив він.