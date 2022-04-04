Канцлер Шольц оголосив підготовку нових санкцій проти РФ

Канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив підготовку нових санкцій проти Росії, повідомляє Deutsche Welle.

"Найближчими днями ми в колі союзників вживемо нових заходів" , - заявив він, вказавши на свідчення масових убивств мирних жителів у Бучі після звільнення міста від російських підрозділів.

Шольц попередив, що президент РФ Володимир Путін та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" скоєних злочинів.

Крім того, Німеччина й надалі постачатиме Україні зброю, щоб та могла оборонятися від російських військ, що вдерлися на її територію.