FT: ЄС обговорять нафтове ембарго після злочинів РФ у Бучі

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії після опублікованих у ЗМІ кадрів моторошних вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших міст під Києвом, повідомляє УНІАН.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет обмежень у середу, пише Financial Times.

Існуючі санкції включають заборону SWIFT для сімох російських банків, блокування експорту ключових технологій, закриття повітряного простору для російських авіаліній і замороження активів сотень російських олігархів та чиновників, в тому числі самого Путіна.

Майбутні обмеження, запропоновані деякими членами ЄС, полягають у більш індивідуальних санкціях, забороні на використання російськими суднами портів ЄС, додаткових експортних обмеженнях й ембарго на поставку енергоносіїв (вугілля, нафта, газ), на чому вже давно наполягала Україна.