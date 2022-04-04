Блінкен назвав три цілі, які переслідувала Росія

Росія повністю провалила поставлені при вторгненні в Україну цілі, зазнала стратегічної невдачі, і можливо поразки. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє УНІАН.

"Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі; заперечити її суверенітет і незалежність; затвердити російську владу; а також розділити Захід, розділити альянс. І по всіх трьох фронтах це провалилося" , - сказав Блінкен.

За його словами, Україна тепер стала більш згуртованою.

"Це - суверенна, незалежна Україна буде там набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені" , - сказав держсекретар США.

Він додав, що могутність Росії значно зменшилася, а їхня армія сильно відстала.