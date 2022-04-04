Британська розвідка: страти в Україні – частина плану Путіна
Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти належали до планів путінського вторгнення в Україну. Про це він написав у себе в соцмережі, повідомляє Європейська правда.
"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах та холодять кров", – написав він.
Таким чином, Річард Мур відреагував на заяву глави МЗС Британії Ліз Трасс із засудженням масових убивств мирних жителів у звільнених містах та селах Київської області.
"Ми маємо притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпені та інших місцях України. Режиму Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств", – заявила Трасс.