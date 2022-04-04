Розвідка Британії: Росія перекидає на Донбас "вагнерівців"

Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців "Вагнера", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії від 4 квітня.

"Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район" , - сказано у повідомленні.

У Міноборони Британії також вважають, що Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення в Україну, оскільки контроль над ним забезпечить сухопутний коридор до Криму.