У ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл, але це ще не все

У Бучі на Київщині нарахували вже близько 340 тіл жертв російських воєнних злочинів, у багатьох з яких були зв’язані руки.﻿ Про це розповіли у місцевій ритуальній службі, повідомляє Новое время.

При цьому наголошується, що це ще не всі, кого військові ЗС РФ﻿ вбили під час свого перебування у місті.

"Ми не встигаємо. Ще як мінімум 20 адрес є на завтра. Багато людей поховані на городах у дворах. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще немає списків усіх" , — розповів один з працівників ритуальної служби.