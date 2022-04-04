Верещук: гуманітарні коридори заплановані у Луганській та Донецькій областях

В Україні сьогодні продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Гуманітарні коридори заплановані у Луганській та Донецькій областях. Про це, з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні продовжиться евакуація мешканців блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть залишити місто приватним транспортом.

За словами Верещук, 15 автобусів уже виїхали із Запоріжжя. Представники Червоного Хреста будуть супроводжувати колону з Мангуша.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.