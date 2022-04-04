У Генштабі повідомили про втрати російської армії
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських окупаційних військ в Україні на 4 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18 300 осіб,
- танків ‒ 647 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
- артилерійських систем – 330 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засобів ППО - 54 од,
- літаків – 147 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1273 од,
- кораблів /катерів - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.