У Генштабі повідомили про втрати російської армії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських окупаційних військ в Україні на 4 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 18 300 осіб,

танків ‒ 647 од,

бойових броньованих машин ‒ 1844 од,

артилерійських систем – 330 од,

РСЗВ - 107 од,

засобів ППО - 54 од,

літаків – 147 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1273 од,

кораблів /катерів - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.