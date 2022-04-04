У Генштабі повідомили про втрати російської армії

У Генштабі повідомили про втрати російської армії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських окупаційних військ в Україні на 4 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 18 300 осіб,
  • танків  ‒ 647 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
  • артилерійських систем – 330 од,
  • РСЗВ - 107 од,
  • засобів ППО - 54 од,
  • літаків – 147 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1273 од,
  • кораблів /катерів - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,
  • спеціальної техніки - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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