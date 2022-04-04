КМДА: у Києві відновлється рух громадського транспорту за деякими маршрутами

Київ продовжує відновлювати роботу громадського транспорту. Зокрема, з 8:30 київське метро відновлює сполучення через Південний міст. Також відновлюється курсування трамваїв за деякими маршрутами. Про це, з посиланням на КМДА, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, метро працюватиме в режимі перевезень до 19:00, середній інтервал руху поїздів – 1 година. Графік курсування може оперативно змінюватися за необхідності. Водночас підземні станції метрополітену продовжать цілодобово приймати людей в укриття.

Поїзди курсуватимуть:

зеленою лінією – від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Працює пересадка «Золоті ворота» – «Театральна».

червоною лінією – від станції «Шулявська» до станції «Театральна»;

синьою лінією – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки». «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська» поїзди проїжджають без зупинки.

Водночас на Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.

Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.

Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні – і для метро.

«Місто нагадує водіям про необхідність дотримуватися ПДР та пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі» , – зазначили в КМДА.

Також у Києві відновлює роботу швидкісний трамвай № 3 від станції «Ромена Роллана» до станції «Старовокзальна».

Відзавтра, 5 квітня, також курсуватиме трамвай № 19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

Трамвайне сполучення організоване на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

Повний графік роботи наземного громадського транспорту можна переглянути за посиланням﻿.