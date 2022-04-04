У Німеччині немає згоди щодо енергетичного ембарго

У Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила у неділю, що Європейський Союз повинен обговорити заборону імпорту російського газу.

"Повинна бути реакція. Такі злочини не повинні залишатися без відповіді" , - сказала вона в інтерв'ю громадському мовнику ARD.

Заступниця голови Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Нікола Бер вважає, що наступним санкційним кроком має стати зупинка імпорту енергоносіїв з РФ. В ефірі Bild TV вона закликала шукати нових постачальників для Німеччини та зазначила, що німецький народ готовий у такий спосіб зупинити фінансування путінського режиму.

Водночас міністр економіки Роберт Габек в ефірі ZDF повторив позицію уряду, заявивши, що Німеччина зменшує свою залежність від російської енергії, але не може відмовитися від неї відразу.

"Ми дотримуємося стратегії зробити себе незалежними від російського газу, вугілля та нафти, але не відразу" , - сказав він.

Лідер правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбейль також відкидає негайне припинення імпорту енергоносіїв з Росії. Незважаючи на жахливі фотографії, він вважає, що "негайне газове ембарго є неправильним з багатьох причин", сказав він у неділю ввечері в ефірі ARD.

Таку позицію поділяє прем'єр-міністр Баварії, керівник партії ХСС Маркус Зьодер. Він заявляє, що Росія вже шукає інших замовників, наприклад, Індію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив пізно в неділю, що західні союзники домовляться про подальші санкції проти Росії найближчими днями.