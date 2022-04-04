США розкрили плани з постачання нафти на ринок зі стратегічних резервів

США у рамках планів з вивільнення 180 млн барелів нафти зі стратегічного резерву (SPR) оголосили про перші продажі, повідомляє Новое время.

У травні вже заплановані до продажу 20 млн барелів, 70 млн барелів буде продано з травня по липень, повідомило Міністерство енергетики США.

Решту 90 млн барелів буде продано у період із серпня по жовтень 2022 року.

Міненерго приймає заявки від покупців до 12 квітня та укладає контракти не пізніше 21 квітня.

Продажі з травня по липень будуть здійснюватися з наступних чотирьох майданчиків SPR: до 20,5 млн барелів — з Big Hill, до 21,5 млн барелів — з West Hackberry, до 18 млн барелів — з Bryan Mound, до 10 млн барелів — з Big Hill Bayou Choctaw.

Сховища нафти, що розташовуються у чотирьох соляних печерах у Техасі та Луїзіані, вміщують до 713,5 млн барелів нафти. На кінець березня 2022 року в них зберігалося 570 млн барелів нафти.

31 березня президент Джо Байден заявив, що США вивільнятимуть по 1 млн барелів нафти на добу з SPR протягом пів року.

1 квітня Байден заявив, що понад 30 країн домовилися направити на світовий ринок додаткові обсяги нафти для зниження цін на пальне.