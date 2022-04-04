США розкрили плани з постачання нафти на ринок зі стратегічних резервів
США у рамках планів з вивільнення 180 млн барелів нафти зі стратегічного резерву (SPR) оголосили про перші продажі, повідомляє Новое время.
У травні вже заплановані до продажу 20 млн барелів, 70 млн барелів буде продано з травня по липень, повідомило Міністерство енергетики США.
Решту 90 млн барелів буде продано у період із серпня по жовтень 2022 року.
Міненерго приймає заявки від покупців до 12 квітня та укладає контракти не пізніше 21 квітня.
Продажі з травня по липень будуть здійснюватися з наступних чотирьох майданчиків SPR: до 20,5 млн барелів — з Big Hill, до 21,5 млн барелів — з West Hackberry, до 18 млн барелів — з Bryan Mound, до 10 млн барелів — з Big Hill Bayou Choctaw.
Сховища нафти, що розташовуються у чотирьох соляних печерах у Техасі та Луїзіані, вміщують до 713,5 млн барелів нафти. На кінець березня 2022 року в них зберігалося 570 млн барелів нафти.
31 березня президент Джо Байден заявив, що США вивільнятимуть по 1 млн барелів нафти на добу з SPR протягом пів року.
1 квітня Байден заявив, що понад 30 країн домовилися направити на світовий ринок додаткові обсяги нафти для зниження цін на пальне.
"Країни об'єднуються, щоб позбавити Путіна можливості використовувати свої енергетичні ресурси як зброю", — заявив президент США.