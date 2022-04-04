ДП "Антонов": у Гостомелі знищено 3 літаки, декілька пошкоджено

Російські окупанти в ході ударів по аеропорту «Київ-Антонов-2» в Гостомелі знищили літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 Мрія, а також диспетчерську вежу та адмінбудівлю, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні держпідприємства "Антонов".

Аеропорт, який уже звільнили від російських окупантів, є місцем базування літаків Авіаліній Антонова.

"Після перебування „російського світу“, на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124−100−150, ангари" , — йдеться в повідомленні.

27 лютого концерн Укроборонпром повідомив, що в аеропорту Антонов у Гостомелі російські окупанти знищили Ан-225 Мрія.

Один із пілотів концерну звинуватив керівництво підприємства у втраті найбільшого у світі літака Ан-225 Мрія. Він зазначив, що ще 26 січня пропонувалося перенести всі літаки концерну до Лейпцига, але керівництво не відреагувало на таку пропозицію.

29 березня Укроборонпром після службової перевірки відсторонив Сергія Бичкова від виконання повноважень генерального директора ДП Антонов.

Авіалінії Антонова — авіатранспортний підрозділ ДП Антонов, який спеціалізується на міжнародних вантажних авіаперевезеннях. Парк авіакомпанії складався з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124−100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 та одного Ан-74Т.