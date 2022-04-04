Одеська ОВА: ворог вибрав стратегію знищення критичної інфраструктури

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі з боку Чорного моря. Ворог вибрав стратегію знищення баз зберігання палива, розповів﻿ спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі "Еспресо.TV".

"Ворог вибрав стратегію знищення об'єктів критичної інфраструктури, мова йде про бази зберігання палива - це пов'язано з тим, що в областях почалася посівна кампанія" , - сказав він.

Братчук додав, що більш детальна інформація з'явиться пізніше.