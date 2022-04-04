ОК "Південь": ракети не влучили в ціль в Одесі, але пошкодили будівлі

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Одесі – ракети в ціль не потрапили, але є пошкоджені нежитлові будівлі. Про це в коментарі розповів офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, повідомляє Українська правда.

"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не потрапили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель", - повідомив Назаров.

За його словами, постраждалих немає. Інші обставини уточнюються.

Назаренко додав, що з самого ранку 4 квітня ворог також завдав кількох ракетних ударів по місту Миколаєву.

Він закликав мешканців не ігнорувати повітряну загрозу і вірити в ЗСУ.

Раніше, під ранок 4 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.