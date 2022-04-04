Макрон підтримав санкції проти російських нафтопродуктів і вугілля

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля". Про це він заявив в ефірі France Inter, повідомляє Європейська правда.

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи" , – сказав президент Франції.

"Тож ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною, в "найближчі дні" , - додав він, згадавши про індивідуальні санкції та заходи щодо "вугілля та нафти".

Коментуючи події в Бучі, він заявив, що є "дуже чіткі ознаки воєнних злочинів" в України.

"Це російська армія була в Бучі. Ті, хто стояв біля витоку цих злочинів, повинні будуть відповідати за них" , - заявив президент Франції.

Він також заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуванні цих злочинів.