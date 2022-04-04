Держбанки видали аграріям кредитів на 1 млрд грн за місяць. Всього з початку року аграрії отримали понад 3 млрд грн від державних Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку, повідомляє UBR.

У березні чотири державні українські банки видали кредитів аграріям на суму майже в 1 млрд грн. Йдеться про Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк, повідомили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"Кредитування під час війни – це завжди щось екстраординарне… Наразі йде посівна кампанія, і саме від аграріїв залежить продовольча безпека країни та наше майбутнє" , – зазначила директор департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталія Буткова-Витвицька.

Зі свого боку PR-директор Приватбанку Олег Серга зазначив, що банк не кредитує великі холдинги, але підтримує малі та середні фермерські господарства від 100 га.