"РІА-Мелітополь": росіяни розкрадають дачу Зеленського на острові Бірючий

Російські військові обнесли дачу Президента Володимира Зеленського на острові Бірючий. Про це повідомляє Телеграм-канал "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що 2 квітня окупанти вивозили звідти меблі.

"Заїхали рано-вранці, приблизно о 5.30", – ідеться в повідомленні.

Як повідомили виданню мешканці Кирилівки, це були військові із Генічеська. Їх супроводжував директор Азово-Сиваського національного парку Євген Поповчук.

"Два БТР залишилися на дачі Президента Володимира Зеленського. А троє вирушили на прикордонну заставу", – пише видання.

Повідомляється, що заїжджали військові РФ і до селища Кирилівка, яке прихистило біженців з Маріуполя – людей ромської національності.

За словами місцевих жителів, щойно біженці побачили окупантів, за пів години їх не стало в селищі.

"Як вони вибралися, навіть ніхто не знає. Далі орки пройшли на бази відпочинку Стандарт та Буревісник на косі Пересип", – розповіли місцеві.

Кириляни вже повідомляють, що на Федотовій косі почали обносити бази відпочинку. Проте офіційного підтвердження цьому поки що немає.