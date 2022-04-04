Джонсон: танки та автомати Путіна не зламають українців

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив упевненість, що Кремлю не зламати Україну, і вона знову відродиться, попри всі збитки, завдані їй кремлівським режимом, повідомляє Новое время.

Про це він сказав у своєму зверненні у Twitter.

"Всі танки та автомати в арсеналі Путіна ніколи не зламають дух українського народу і не завоюють їхню Батьківщину. Британія ніколи не вагатиметься у підтримці наших друзів, і я не маю жодного сумніву, що, коли закінчиться цей час страждань, Україна знову відродиться і знову займе своє місце серед вільних і суверенних держав" , — заявив глава британського уряду.

Джонсон також зазначив, що мужність та завзятість, з якою українці захищають свою країну, надихають.