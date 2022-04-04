Живицький: у Тростянці розпочинають відновлення інфраструктури міста

У Тростянці Сумської області розпочинають обстеження території, проектування та відновлення центральної частини міста, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"Робота по відновленню Сумщини триває. Ми обов’язково відбудуємо зруйновані орками міста та села і вже активно над цим працюємо" , – написав він.

За його словами, до області прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відновленням Тростянецької громади.

"Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і спільно з фахівцями з Києва, проєктними інститутами обговорили перші кроки робіт. Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця" , – написав він.

Живицький заявив, що важливо, щоб те, що "зруйновано орками, було відбудоване, і люди повернулися до нормального життя в громаді".

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

"Працюємо над відновленням об'єктів інфраструктури. У Тростянці вже у частині міста є електроенергія. Цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Робимо все необхідне, щоб люди були з теплом, світлом, газом водою» , – написав він.

26 березня українські військові звільнили Тростянець в Сумській області.