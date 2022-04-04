Bloomberg: Китай хоче купувати російський газ з великим дисконтом

Найбільші імпортери скрапленого газу в Китаї намагаються придбати додаткові обсяги з РФ, щоб скористатися великими знижками, доки світ активно відмовляється від енергоносіїв від агресора, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Китайські державні компанії, включно з Sinopec і PetroChina, ведуть перемовини з постачальниками щодо купівлі спотових вантажів з Росії з великою знижкою. За словами трейдерів, російський СПГ торгується з понад 10% знижки проти звичайних поставок Північної Азії на спотовому ринку.

Замість того, щоб безпосередньо брати участь у російських тендерах з продажу СПГ, китайські компанії планують використовувати фірми-поручителі, від імені яких і здійснюватимуться закупівлі. Це допоможе приховати закупівельну структуру і натомість виглядатиме так, ніби китайська компанія отримує поставки газу за довгостроковим контрактом, як надалі роблять компанії по всьому світу попри війну в Україні.

Крім того, китайські покупці СПГ прагнуть укладати двосторонні договори, щоб залишатися невідомими на спотовому ринку, і утримуються від великих обсягів поставок.

Більшість імпортерів СПГ у всьому світі не купують російське пальне, адже побоюються майбутніх санкцій або шкоди репутації через російську війну в Україні. Китайські фірми стають одними з небагатьох компаній, які готові взяти на себе такий ризик. За словами трейдерів, за останні кілька тижнів китайські імпортери вже придбали кілька партій СПГ.

При цьому країна не має наразі гострої потреби в СПГ через теплу погоду, натомість намагається заповнити дешевим газом свої сховища до чергового росту цін.

До подібних дій вдаються і китайські нафтопереробники, які також непомітно купують дешеву російську нафту, від якої відмовляється решта світу.