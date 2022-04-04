НБУ переказав на потреби військових 14,35 мільярдів

Нацбанк перерахував на допомогу українським військовим 14,35 млрд грн в еквіваленті, залишок на рахунку становить 15 млн грн, повідомляє Новое время.

Станом на 4 квітня на рахунок надійшло близько 14,4 млрд грн в еквіваленті, у тому числі 4,7 млрд грн. — зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади, повідомляє НБУ.

На потреби Нацгвардії НБУ перерахував 950 млн грн, Нацполіції - 1,65 млрд грн, Міністерства оборони — 10,775 млрд грн, Держприкордонслужби — 980,2 млн грн.

Крім того, залишок на рахунку Мінсоцполітики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, становить 339 млн грн в еквіваленті. У тому числі половина коштів на цей рахунок надійшла з-за кордону в інвалюті.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв’язку з запровадженням військового стану в Україні, озброєною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України та її територіальної цілісності.

Мультивалютний рахунок створено як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням﻿ або через банківський рахунок за реквізитами.