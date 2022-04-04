Розвідка оприлюднила список військових РФ, які чинили злочини в Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у Бучі Київської області. Про це, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України отримало список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади, які безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в м. Буча", – ідеться в повідомленні.

У ГУР МОУ зазначають, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності.

Переглянути список можна за посиланням.