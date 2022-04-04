ЄБРР зупинив доступ до своїх ресурсів для Росії та Білорусі

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку офіційно затвердила застосування статті 8.3 статуту щодо зупинення доступу до ресурсів банку Росії та Білорусі. Про це заявив член ради директорів банку від України Артем Шевальов, повідомляє Новое время.

"За таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку, яка становить 94,85% ( !!!) голосів у капіталі банку" , - написав Шевальов у Facebook.

Також він зазначив, що керуючі використовують такий крок уперше за всю історію ЄБРР.

"І ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення" , - додав Шевальов.

Також він подякував за сприяння у прийнятті такого рішення керуючому ЄБРР від України, міністру фінансів Сергія Марченку, заступнику керуючого від України глави НБУ Кирила Шевченка та міністру закордонних справ Дмитра Кулебу та їхній команді.

Нагадаємо, що наприкінці березня ЄБРР закрив представництва у Росії та Білорусі.