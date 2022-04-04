Облпрокуратура: внаслідок обстрілу Миколаєва та Очакова загинули вісім людей

Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами обстрілу окупантами міст Очакова та Миколаєва, де загинуло вісім людей, повідомила﻿ пресслужба.

"Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчим відділом Служби безпеки в регіоні розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 та ч.2 ст. 438 КК України)" , - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків та Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, транспортні засоби, об’єкти цивільної інфраструктури.

У результаті ворожих обстрілів загинуло 7 мешканців міста Очакова, ще 20 – отримали поранення. У місті Миколаєві загинула 1 людина, 14 осіб поранено, серед яких неповнолітня дитина.