Облпрокуратура: внаслідок обстрілу Миколаєва та Очакова загинули вісім людей
Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами обстрілу окупантами міст Очакова та Миколаєва, де загинуло вісім людей, повідомила пресслужба.
"Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчим відділом Служби безпеки в регіоні розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 та ч.2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків та Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, транспортні засоби, об’єкти цивільної інфраструктури.
У результаті ворожих обстрілів загинуло 7 мешканців міста Очакова, ще 20 – отримали поранення. У місті Миколаєві загинула 1 людина, 14 осіб поранено, серед яких неповнолітня дитина.