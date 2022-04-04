ГУР: у Грузії дозволили контрабанду підсанкційних товарів у РФ

Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів, зокрема військового призначення, через територію Грузії за згодою політичного керівництва країни. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, пише Иван Бойко, УНІАН.

"Через запровадження міжнародних санкцій РФ втратила можливість постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб оминути санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", – повідомили в ГУР.

Крім того, за даними розвідників, на сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східної Азії. Через нього в країну-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Також у ГУР Міноборони повідомляють, що зараз розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.