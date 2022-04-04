Валютний ринок в умовах війни: день 40-й

У понеділок робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 31 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився порівняно із середою у 1,65 раза і становив 85,88 млн. доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 55,79 млн. доларів. Як бачимо, більшість операцій цього дня пройшло в американському доларі.

За даними Нацбанку, у четвер обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів на 30% перевищив обсяг заявок на покупку; це дозволяє припустити, що цього дня Національний банк зміг поповнити свої золотовалютні резерви.

НБУ більше місяця купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 понеділка євро купують по 32,1991 гривень, а продають по 32,5211 гривень.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 4 квітня знизився на 4636,8 млн. і склав 43084 млн. гривень.

Згідно з опублікованими Міністерством економіки даними, у березні обсяг українського експорту скоротився у 2 рази, а імпорту – у 3 рази порівняно з лютим. Цим пояснюється суттєве зниження обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку.

На валютному ринку в понеділок тенденція зниження вартості готівкового «американця» вже стала очевидною для всіх, а не тільки для профільних аналітиків. У столиці, де ще минулої п'ятниці долар купували по 31,90 гривень, сьогодні вже є пропозиції на продаж за такою ціною. А по 32,00 гривні долар можна купити вільно у будь-якому обсязі. Знижують цінники й у обласних центрах України. Так, у Львові долар минулої п'ятниці продавали по 31,73 гривень, сьогодні – вже по 31,55 гривень; у Полтаві долар подешевшав на 50 копійок, із 33 до 32,50 гривень. По 32 гривні сьогодні продають долар і в Черкасах, а в Запоріжжі, де ще минулого тижня продаж стартував із 32,80-32,90 гривень, сьогодні цінник буквально «впустили» до 32,20-32,40 гривень.

Євро на FOREX у понеділок 4 квітня продовжило падіння до американського долара і на момент написання статті опустилось з 1,1054 до 1,1000 долара, причому зниження не припиняється. В Україні, за інформацією від операторів готівкового валютного ринку, сьогодні вперше за довгий час пропозиція готівкового євро перевищила попит на нього, що вилилося у суттєве зниження вартості готівкової євровалюти. У Києві лише за півдня цінник на продаж євро опустився з 36,20-36,50 до 36,00 гривень, і є всі передумови, що завтра тенденція продовжиться. У Львові цінник знизили одразу на 35 копійок, із 35,05 до 34,70 гривень.

Криптовалюта № 1 «біткойн» у ніч на 4 квітня спочатку різко виріс до 47444,11 $ за 1BTC, а потім опустився до 45744,77 $. На падіння на 1700 $ за монету знадобилося рівно 2 години. Така висока волатильність біткойна пов'язана насамперед зі зростанням зацікавлення до нього з боку російських бізнес-кіл, які будують плани обійти існуючі санкції, перевівши частину розрахунків на крипторинок.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.