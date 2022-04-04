Голова Луганської ОДА: окупанти обстріляли храм та поранили священиків
У Луганській області російські окупанти обстріляли храм і поранили двох священиків.
Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, снаряд потрапив до церкви святителя Луки Кримського в Рубіжному.
"Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", — написав він.