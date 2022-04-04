Голова Луганської ОДА: окупанти обстріляли храм та поранили священиків

Голова Луганської ОДА: окупанти обстріляли храм та поранили священиків

У Луганській області російські окупанти обстріляли храм і поранили двох священиків.﻿

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook﻿ повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, снаряд потрапив до церкви святителя Луки Кримського в Рубіжному.

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"Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", — написав він.

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