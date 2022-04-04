Зеленський відвідав Бучу

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня відвідав звільнену від російських окупантів Бучу у Київській області, повідомляє Сьогодні.

Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

Також Зеленський заявив, що країна-агресор Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

Під час його сьогоднішньої поїздки до Бучі кореспондент Бі-бі-сі запитав у Зеленського – чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир із Росією. Президент відповів ствердно:

"Так, тому що Україна має отримати мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Телеграм-канал "Україна 24"﻿ також повідомляє, що жителі Бучі отримали гуманітарну допомогу.

"Звірства в Бучі будуть визнані світом як геноцид. Те, що зробили з Бучею - характеристика російських військових", - сказав Зеленський журналістам.

Також він заявив, що чим більше РФ затягуватиме війну, тим гірше буде для них і для війни.