Зеленський відвідав Бучу
Президент України Володимир Зеленський 4 квітня відвідав звільнену від російських окупантів Бучу у Київській області, повідомляє Сьогодні.
Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.
Також Зеленський заявив, що країна-агресор Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.
Під час його сьогоднішньої поїздки до Бучі кореспондент Бі-бі-сі запитав у Зеленського – чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир із Росією. Президент відповів ствердно:
"Так, тому що Україна має отримати мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".
Телеграм-канал "Україна 24" також повідомляє, що жителі Бучі отримали гуманітарну допомогу.
"Звірства в Бучі будуть визнані світом як геноцид. Те, що зробили з Бучею - характеристика російських військових", - сказав Зеленський журналістам.
Також він заявив, що чим більше РФ затягуватиме війну, тим гірше буде для них і для війни.
"В Україні точно буде світ, ми гідні цього. Народ це показав. Армія щодня показує це", - сказав президент.