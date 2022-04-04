Кремль заявив про недовіру відеозаписам з Бучі

Російські військові не причетні до вбивств мирних жителів у місті Буча, а фото- і відеодокази звідти – фальсифікація та фейки. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Ця інформація має бути піддана серйозному сумніву. З того, що ми бачили, відеоматеріалам багато в чому не можна довіряти, адже там нашими фахівцями з Міністерства оборони виявлено ознаки відеофальшування та тих чи інших фейків" , – сказав Пєсков, коли давав відповідь на прохання журналістів дати коментар на інформацію про вбитих мирних жителів у Бучі.

За його словами, "фактологія, календарна послідовність подій також не свідчить про достовірність цих тверджень".

Увагу Пєскова також звернули на те, що журналісти міжнародних ЗМІ були присутніми в Бучі й у своїх репортажах використали зняті особисто ними відеоматеріали. У нього поцікавилися, чи вважають у Кремлі ці відео фейковими.

Речник Кремля заявив, що не знає, про які відео його запитують. Почувши, що йдеться про кадри, зняті кореспондентом ВВС, Пєсков сказав:

"Я не знайомий з цим репортажем. Ми говоримо про ті кадри, які лягли в основу тих звинувачень, які почали звучати".