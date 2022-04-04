Куліба: Китай зацікавлений у завершенні війни в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з китайським колегою Ван Ї зазначив, що у Пекіні зацікавлені у завершенні війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

"Вдячний моєму китайському колезі за солідарність у зв’язку з жертвами серед цивільного населення. Ми обоє поділяємо переконання, що завершення війни в Україні слугує спільним інтересам миру, глобальної продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі" , – зазначив Дмитро Кулеба.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022

Як відомо, протягом березня неофіційно з’являлися чутки про нібито прохання РФ до Китаю про певну допомогу у зв’язку з війною в Україні та санкціями.

США та Британія піднімали це питання у розмовах з Пекіном. Зокрема, 18 березня президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.

Згодом Сполучені Штати заявили, що не зафіксували фактів передачі Китаєм військового обладнання РФ після цієї розмови.