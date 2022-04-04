Куліба: Китай зацікавлений у завершенні війни в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з китайським колегою Ван Ї зазначив, що у Пекіні зацікавлені у завершенні війни в Україні, повідомляє Європейська правда.
"Вдячний моєму китайському колезі за солідарність у зв’язку з жертвами серед цивільного населення. Ми обоє поділяємо переконання, що завершення війни в Україні слугує спільним інтересам миру, глобальної продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі", – зазначив Дмитро Кулеба.
Як відомо, протягом березня неофіційно з’являлися чутки про нібито прохання РФ до Китаю про певну допомогу у зв’язку з війною в Україні та санкціями.
США та Британія піднімали це питання у розмовах з Пекіном. Зокрема, 18 березня президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.
Згодом Сполучені Штати заявили, що не зафіксували фактів передачі Китаєм військового обладнання РФ після цієї розмови.