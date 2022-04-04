Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн

Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн. Ці заходи були прийняті у відповідь, адже раніше західні країни ввели для Росії ряд обмежень візового характеру.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу Кремля.

Зазначається, що указ підписаний "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії Європейського Союзу".

Таким чином Росія призупиняє дію низки пунктів угод про спрощення видачі віз з ЄС, Норвегією, Данією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном.

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