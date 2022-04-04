Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн. Ці заходи були прийняті у відповідь, адже раніше західні країни ввели для Росії ряд обмежень візового характеру. Про це, з посиланням на прес-службу Кремля.
Зазначається, що указ підписаний
"виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії Європейського Союзу".
Таким чином Росія призупиняє дію низки пунктів угод про спрощення видачі віз з ЄС, Норвегією, Данією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном.