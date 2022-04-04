Президент Росії Володимир Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн. Ці заходи були прийняті у відповідь, адже раніше західні країни ввели для Росії ряд обмежень візового характеру.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу Кремля.

Зазначається, що указ підписаний "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії Європейського Союзу".

Таким чином Росія призупиняє дію низки пунктів угод про спрощення видачі віз з ЄС, Норвегією, Данією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном.